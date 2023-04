PSG : les départs de Neymar et Messi seraient une bonne chose selon plus de 60% des amateurs de football

Le dernier baromètre Odoxa réalisé pour Winamax et RTL porte sur le Paris Saint-Germain, qui affronte ce samedi 15 avril le RC Lens en Ligue 1, match décisif entre le leader et son dauphin pour la course au titre. Éliminés de la Ligue des champions, les Parisiens n'ont que le championnat pour sauver leur saison bien terne aux yeux du grand public, marquée récemment par une polémique autour de l'entraîneur Christophe Galtier.

Au sein de l'effectif, le trio d'attaquants Messi-Neymar-Mbappé ne fait plus l'unanimité auprès des amateurs de football interrogés. Ils estiment majoritairement que les départs de Neymar (à 66%) et Lionel Messi (à 62%) à la fin de la saison seraient une bonne chose pour le PSG. Ceux de Luis Campos et Christophe Galtier sont également souhaités à 53% et 50%. À l'inverse, Kylian Mbappé apparait toujours comme l'atout principal du club aux yeux des amateurs de football, dont 63% estiment que son départ en fin de saison serait une mauvaise chose pour le PSG.



Perception de potentiels départs du PSG Crédit : Odoxa

Enquête réalisée par Internet du 12 au 13 avril 2023, sur un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 440 amateurs de football.

