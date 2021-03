et AFP

publié le 22/03/2021 à 12:01

Au delà des chiffres, il y a ce déboulé impressionnant de la 6e minute lorsque le véloce attaquant de 22 ans a déposé Marcelo avant de centrer pour Moise Kean (arrêt d'Anthony Lopes). Le ton était donné. Comme un mois plus tôt au Camp Nou, Kylian Mbappé a endossé son costume de super héros pour booster le PSG, dimanche 21 mars lors du choc de clôture de la 30e journée de Ligue 1?

4-2 sur le terrain du 3e pour reprendre la tête du championnat (à la différence de buts) devant Lille à huit journées de la fin. 4-0 après 52 minutes avant un relâchement finalement anecdotique. Le sentiment que s'il sort des prestations d'un tel niveau à chaque match, un nouveau titre national lui tend les bras. Et peut-être un autre, bien plus grand, sur la scène continentale. Paris a frappé les esprits sur la pelouse du Groupama Stadium.

Paris, et sa tête de gondole, Kylian Mbappé vous l'aurez reconnu. Avant de céder sa place à Neymar (70e), enfin de retour, le natif de Bondy a encore crevé l'écran. Privé de passe décisive sur cette action de la 6e minute, le champion du monde français est lui-même à la finition neuf minutes plus tard, chirurgical, sa frappe du gauche derrière un contrôle orienté du droit passant à la fois entre les jambes de Mattia De Sciglio et de Lopes.

Chirurgical, encore, quand, lancé par une délicieuse de Marco Verratti, il fusille le gardien lyonnais du droit cette fois pour le but du 4-0. Son 100e en Ligue 1 (16 avec Monaco, 84 avec Paris). En 142 matches. À 22 ans, trois mois et un jour (Lionel Messi avait plus de 23 ans lorsqu'il a atteint cette barre symbolique avec le Barça). Une précocité hors normes. Des chiffres vertigineux... à contraster avec la lucidité déjà légendaire du "gamin".

"C'était une bonne date pour mettre ce centième but, je savais que j'étais à deux buts, a commenté 'Kyky' après la rencontre (...) C'est une nouvelle étape de ma carrière, un nouveau pas vers l'histoire, ce sont des choses qui restent (...) La route continue, elle ne fait que commencer. J'ai beaucoup d'année devant moi pour me perfectionner et m'améliorer, cela ne peut que aller mieux".

Mbappé, qui disputait son 101e match avec le club parisien en championnat, vient d'y signer ses 19e et 20e buts cette saison, dont huit après la trêve hivernale. C'est également ses 29e et 30e buts en 36 matches toutes compétitions confondues, ce qui le place sur les bases de son record personnel de la saison 2018-2019 au terme de laquelle il avait atteint un total de 39 réalisations.

Encore très loin des records de Lacombe et Onnis

En atteignant la barre des 100 buts en Ligue 1 (0,70 par match en moyenne), Mbappé rejoint dans les tablettes Alexandre Lacazette, Mamadou Niang ou Jimmy Briand. Ils sont encore 84 devant lui. Zlatan Ibrahimovic (57e) en avait marqué 113 lors de son passage à Paris, Edinson Cavani 138, Michel Platini 139, Jean-Pierre Papin 156.

Le record pour un Français appartient à Bernard Lacombe (1969-1987) : 255 buts avec Lyon, Saint-Etienne et Bordeaux. Au sommet du classement des buteurs en championnat de France figure un Argentin, Delio Onnis, auteur de 299 réalisations en 449 matches avec Reims, Monaco, Tours et Toulon de 1971 à 1986. Pour le dépasser, Mbappé devra forcément signer un nouveau bail avec Paris. Le feuilleton est toujours en court...