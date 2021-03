Ligue des champions : les dates de Bayern-PSG et PSG-Bayern

Parisiens et Bavarois à Lisbonne le 23 mai 2020

publié le 22/03/2021 à 15:28

De nouveau leader de Ligue 1, boosté par son succès à Lyon (2-4) en clôture de la 30e journée de Ligue 1 avec une première heure de très haut niveau, le PSG peut aborder son printemps avec ambition. Secoués par le FC Barcelone en 8e de finale retour de Ligue des champions (1-1), battus par Nantes, alors 19e, quatre jours plu tard, les hommes de Mauricio Pochettino envoient un message fort : quand ils haussent ainsi leur niveau, pas grand chose ne peut leur résister.

Même le Bayern Munich ? Quatre jours après le tirage au sort des quarts, le rapport de force entre les deux derniers finalistes apparaît bien plus équilibré. Kylian Mbappé a rappelé que dans les grands soirs, comme au Camp Nou mi-février, il savait se montrer redoutable. Et Neymar, s'il n'a signé aucun coup d'éclat, a rejoué après près de six semaines d'absence pour soigner un adducteur. Bien sûr, l'idée d'une rechute du Brésilien à tout moment ne semble jamais pouvoir être écartée. Mais à 16 jours de la manche aller, les voyants sont au vert.

Paris se rendra à l'Allianz Arena de Munich le mercredi 7 avril (21h), lors de la seconde soirée consacrée aux quarts de finale aller. La manche retour a été fixée au mardi 13 avril (21h), au Parc des Princes - sauf changement dans les restrictions sanitaires d'ici-là. Entre les deux rendez-vous, le PSG jouera à Strasbourg (15e) en Ligue 1, sans doute le samedi 10 avril (date à définir). Surtout, avec le déplacement en Bavière est programmé la réception de Lille en championnat, samedi 3 avril (17h) pour un choc au sommet entre les deux premiers.

Ligue des champions : le programme des quarts

Matches aller :

Mardi 6 avril :

Manchester City - Dortmund

Real Madrid - Liverpool

Mercredi 7 avril :

FC Porto - Chelsea

Bayern Munich - PSG



Matches retour :

Mardi 13 avril :

PSG - Bayern Munich

Chelsea - FC Porto

Mercredi 14 avril :

Liverpool - Real Madrid

Dortmund - Manchester City



Demi-finales (aller : 27-28 avril, retour : 4-5 mai) :

Bayern Munich ou Paris SG - Manchester City ou Dortmund

Real Madrid ou Liverpool - Porto ou Chelsea



Finale prévue le samedi 29 mai à Istanbul