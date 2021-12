PSG : "Mauricio Pochettino ne finira pas la saison", annonce Florian Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 11 décembre, sa "grosse cote" est "consacrée au grand remplacement. Rien à voir avec Éric Zemmour, non je vous parie du PSG et je vous parie que Mauricio Pochettino, son entraineur, ne finira pas la saison".

"Alors oui, l’entraineur argentin est en tête du championnat avec 11 points d’avance sur le second, souligne le chroniquer. Oui, il est qualifié pour la suite de la Ligue des champions, mais avec le plus mauvais ratio de victoires pour un entraineur du PSG ayant disputé minimum 10 matchs : 36,4% alors que Laurent Blanc, Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel était autour de 60%. Oui, Paris a un gros mental puisqu’il a gagné 16 points cette saison en Ligue 1 après avoir été mené au score, record d’Europe. Mais au niveau du jeu, c’est le néant".

"Le jeu du PSG progresse malheureusement beaucoup moins vite que le virus omicron, image Florian Gazan. C’est pas le Covid là, c’est le vide tout court (...) Mais pour Mauricio Pochettino, il n'y a pas à paniquer. 'Je suis confiant, je sais qu’après la tempête viendra le beau temps', a-t-il assuré cette semaine (...) Mais si le PSG est éliminé dès les 8es de la Ligue des champions, il y aura un gros avis de tempête".

Après la pluie, ça sera le beau temps... mais sur la plage Florian gazan

"Vu l’adversaire potentiel, Bayern, Liverpool ou Real Madrid, et vu surtout le niveau actuel du PSG, pour Pochettino, après la pluie, ça sera le beau temps... mais sur la plage, où il profitera de ses indemnités de licenciement. L’Émir du Qatar aura pris son téléphone pour lui dire 'à présent tu peux t’en aller". T’en aller et laisser la place. À Zinédine Zidane par exemple, qui était à Paris cette semaine ? Officiellement, pour les 80 ans d’Aimé Jacquet. Je dis ça, je dis rien".