PSG : Bayern, Liverpool, Ajax,... Quel adversaire en 8es de finale ?

C'est le 13 décembre prochain, date du tirage au sort, que le Paris Saint-Germain sera fixé sur son sort, concernant son futur adversaire en 8es de finale de la Ligue des Champions. Après avoir été battu 2-1 lors du match retour face à Manchester City, le club français est qualifié, certes, mais se retrouve donc à la 2e place du groupe A. Avec un risque de se retrouver face à un cador européen lors de la prochaine rencontre.

Les clubs certains de terminer en tête de poule après 5 matchs, et qui donc risque d'affronter potentiellement le PSG, ont montré qu'ils étaient redoutable et déjà au point à ce stade, car ils ont réalisé un sans faute depuis le début de la compétition.

Liverpool a remporté l'intégralité de ses matches alors que le club anglais figurait dans l'une des poules au niveau le plus élevé (FC Porto, Atlético de Madrid, AC Milan). Quant au Bayern Munich, lui aussi s'est imposé lors de chaque rencontre, avec un moyenne de presque 4 buts à chaque fois.

L'Ajax Amsterdam, est de son côté, la révélation de cette édition 2021-2022. Même si le club était dans un groupe plus abordable (Sporting Portugal, Borussia Dortmund, Besiktas), il a remporté tous ses matches.

Le Real Madrid et Manchester United en bonne posture

Dans le groupe D, le Real Madrid est leader avant la dernière journée. Mais pour conserver cette première place, le club espagnol ne devra pas perdre à domicile face à l'Inter Milan qui le suit de très près avec seulement 2 points de moins.

Manchester United semble également en bonne posture pour terminer à la première place de la poule F. Alors qu'ils affronteront le Young Boys de Berne lors de la 6e et dernière journée, seul un nul suffirait aux coéquipiers de Ronaldo pour terminer leader de leur groupe.

Impossibilité d'affronter Lille

C'est une certitude. Même si les Dogues terminent 1e de leur groupe en s'imposant face à Wolfsburg lors de la dernière journée, le PSG ne pourra pas affronter Lille. La raison est simple, puisque le tirage au sort interdit des rencontres entres deux équipes du même pays lors des 8es de finale.

Dans cette poule où tous les scénarios sont encore possible, Salzbourg, Séville et même Wolfsburg peuvent encore prétendre à la 1e place. Une option qui serait sans doute la plus satisfaisante pour le PSG, étant donné que ces adversaires semblent à sa portée.

Chelsea ou Juventus ?

Concernant le groupe H, c'est le Zénith Saint-Pétersbourg et Malmö qui décideront du sort du potentiel adversaire de Paris. Puisque Chelsea et la Juventus Turin sont au coude à coude pour s'arracher la 1e place, avec 12 points chacun, c'est lors de leur affrontement respectif face à Saint-Pétersbourg et Malmö que le 1e du groupe sera déterminé.

Le tirage possible pour les Parisiens

- Liverpool, 1e du groupe B

- Ajax Amsterdam, 1e du groupe C

- Bayern Munich, 1e du groupe E

- Manchester United, 1e du groupe F



- Real Madrid ou Inter Milan, 1e du groupe D à définir lors de la 6e journée

- Chelsea ou Juventus Turin, les deux clubs peuvent encore terminer premier du groupe H



- Salzbourg, Séville ou Wolfsburg pour le groupe G