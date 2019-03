PSG-Manchester : les compos probables

Dani Ales, Thiago Silva et Thilo Kehrer le 12 février 2019 à Old Trafford

Trois semaines se sont écoulées entre le 8e de finale aller de Ligue des champions du PSG sur la pelouse de Manchester United et la veille du match retour. Dans la foulée de lors succès 2-0 en Angleterre, Tuchel et ses joueurs ont disputé cinq rencontres, pour un bilan de cinq succès sans, surtout, qu'aucun joueur ne se blesse.



Sur cette période parfois délicate à négocier, l'entraîneur allemand a largement fait tourner son effectif, reposant les uns et les autres à tour de rôle et répartissant le temps de jeu entre tous ces joueurs. Parallèlement, Neymar et Cavani ont poursuivi leurs protocoles de soins, tandis que Meunier, l'autre absent du match aller, a retrouvé la compétition.

A priori, le latéral belge ne débutera toutefois pas mercredi 6 mars (21h) sur la pelouse du Parc des Princes. Sans grande surprise, la tendance est à la reconduction des 11 titulaires du match aller côté parisien, à savoir Buffon dans les buts, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe et Bernat derrière, Alves, Marquinhos, Verratti et Di Maria au milieu, Mbappé en pointe avec Draxler en soutien.

Manchester décimé au milieu

Le 11 de Manchester, en revanche, n'aura pas du tout le même visage que le mardi 12 février dernier. Les trois milieux alignés ce soir-là sont indisponibles (Herrera et Matic blessés, Pogba suspendu). Martial (adducteurs) semble trop juste. En conséquence, Solskjaer pourrait lancer les jeunes Pereira (23 ans), McTominay (22 ans) et Dalot (19 ans). Les expérimentés Mata et Sanchez sont eux aussi blessés.

PSG : Buffon - Kehrer, Thiago Silva (cap.), Kimpembe, Bernat - Alves, Marquinhos, Verratti, Di Maria - Draxler - Mbappé



Manchester United : De Gea - Young (cap), Smalling, Lindelöf, Shaw - Dalot, McTominay, Fred - Pereira - Rashford, Lukaku