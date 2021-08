Lionel Messi au PSG : vers une guerre d'égo dans les vestiaires ?

Lionel Messi a enfin posé ses valises à Paris. L'Argentin s'est officiellement engagé avec le Paris Saint-Germain pour deux ans plus une année en option ce mardi 10 août. Une grande foule l'a accueilli à l'aéroport du Bourget à son arrivée puis au Parc des princes le lendemain, où il a tenu sa première conférence de presse. Une nouvelle recrue stratosphérique, mais qui amène des questions sur la vie à venir du vestiaire parisien.

Avec Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Sergio Ramos, il va falloir maitriser les egos. La gestion de cet aéropage de stars du foot dans le vestiaire sera probablement la mission la plus délicate de l'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino. Qui tirera les penaltys ? Les coups francs ? L'aura de Lionel Messi est cependant telle qu'elle pourrait servir de pare-feu à tout départ d'incendie.

Neymar a d'ailleurs usé de toute son influence pour évoluer à nouveau aux côtés de son ancien coéquipier du Barça. Kylian Mbappé, qui demande des renforts autour de lui depuis des mois, ne s'offusquera probablement pas de combiner avec le sextuple Ballon d'or. Pour Mauro Icardi en revanche, la question reste entière. Son avenir dans la Capitale est de plus en plus obscur. On peut également se demander comment évolueront les rapports entre Messi et Ramos, meilleurs ennemis en Espagne.