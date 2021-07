Mercato : qui est Gianluigi Donnarumma, le nouveau gardien du PSG ?

Le PSG signe un nouveau gardien. Après Lucas Lavallé, jeune gardien du LOSC, qui a signé en juin dernier un contrat professionnel avec le club de la capitale, c'est au tour de Gianluigi Donnarumma de venir étoffer les rangs parisiens, déjà bien garnis en matière de gardiens de but. Le jeune italien avait passé sa visite médicale à Rome, lors des phases de groupe de l'Euro 2021. Il s'est officiellement engagé ce mercredi 14 juillet pour 5 ans avec le PSG.



Âgé de 22 ans, le gardien italien évoluait depuis 8 saisons avec l'AC Milan, dont 6 avec l'équipe senior. Considéré comme le digne héritier de Gianluigi Buffon en Italie, le jeune prodige s'est rapidement démarqué avec les Rossoneri. Il est d'ailleurs devenu le plus jeune gardien à débuter un match de Série A à 16 ans et 8 mois. Il n'a par la suite plus quitté les cages, s'imposant comme le gardien titulaire indiscutable du Milan AC.

En fin de contrat cette saison, il a refusé la proposition de prolongation du club et a exigé un salaire annuel trop élevé pour Milan, qui a décidé de ne pas renouveler son contrat.

Une révélation à l'Euro

Bien connu des amateurs de Serie A, Gianluigi Donnarumma s'est fait connaître par le grand public de la plus belle des manières, avec une performance XXL lors de l'Euro 2021. Titulaire dans les cages italiennes tout au long du tournoi, le néo-parisien n'a encaissé que 3 buts, un premier face à l'Autriche, puis contre l'Espagne en demi et l'Angleterre en finale.

Le portier a détourné trois pénaltys lors des séances de tirs aux buts contre l'Espagne et l'Angleterre. Deux tireurs ont échoué, peut-être impressionnés par la carrure (1m96) du gardien. C'est lui qui arrête la tentative de Bukayo Saka et permis à l'Italie de soulever le trophée. Un ultime symbole pour une compétition plus qu'aboutie, dont il a été élu meilleur joueur.

Quel rôle avec Paris ?

Gardien de classe mondiale et ex-titulaire avec Milan, Gianluigi Donnarumma ne vient certainement pas à Paris pour jouer les seconds couteaux, ou du moins, on n'a du mal à l'imaginer endosser ce statut. Quel rôle le portier italien va-t-il avoir au sein de l'effectif parisien, alors que Keylor Navas a signé une saison brillante avec le PSG ?

Le Costaricien, élu meilleur gardien de Ligue 1, semble indiscutable dans les buts mais la concurrence avec un gardien du calibre de Donnarumma va-t-elle lui être bénéfique ? L'arrivée de l'Italien ouvre-t-elle la porte à un départ de Navas ?

Tant de questions soulevées par cette arrivée, à commencer par se demander si le PSG ne joue pas un peu avec le feu, quand on sait la difficulté que Paris a eu à enfin trouver un gardien décisif comme peut l'être Navas. On se souvient notamment des cohabitations entre Kevin Trapp et Salvatore Sirigu, Trapp et Alphonse Aréola ou encore Gianluigi Buffon et Aréola, qui n'ont pas vraiment souri aux Parisiens.