Messi au PSG : quel avenir pour Mbappé ?

Lors de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi au PSG, le président du club Nasser Al-Khelaïfi a notamment répondu à une question sur le cas difficile de Kylian MBappé. Toujours pas prolongé par le club de la capitale, le président qatari n'a pas hésité à remettre la pression sur le jeune international français.

"Kylian est Parisien, très compétiteur. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, maintenant il n'y a pas plus compétitif. Il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre (que de rester)" a-t-il lancé devant les médias à ce sujet.

Si le natif de Bondy a toujours dit vouloir apprendre aux côtés des meilleurs, les négociations avec le PSG n'avancent pas, et surtout la relation avec Leonardo, le directeur sportif, semble au plus bas comme le rapporte RMC Sport. À 1 an de la fin de son contrat, le risque de le voir partir gratuitement l'année prochaine est toujours présent, avec un Real Madrid qui ne cache pas son envie de faire venir l'attaquant français.

Pour l'instant, aucune offre sérieuse n'a été formulée. Avec l'arrivée de Messi, il est plus que probable de voir MBappé rester du côté du Parc des Princes.