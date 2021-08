On le sentait venir depuis plusieurs jours déjà. De son départ du FC Barcelone annoncé le jeudi 5 août à son arrivée dans la capitale française, tout indiquait que l'avenir de l'argentin serait au Paris Saint Germain. Une rumeur qui s'est confirmée ce mardi 10 août.

Issu d'une famille de footballeurs, c'est tout naturellement que Lionel Messi touche lui aussi, très vite, au ballon rond. De nature timide, l'Argentin se transforme une fois un ballon entre les pieds, selon les dires de son père : "Dès qu'il jouait sur un terrain ou dans la rue, il n'était plus le même. À la maison, il ne parlait pas mais ballon au pied, on aurait dit qu'il chantait."

C'est à quatre ans seulement, contre l'avis de sa mère mais encouragé par sa grand-mère, Célia, avec qui il avait une relation très fusionnelle, qu'il rejoint le club local de Grandoli, là où jouent ses frères. Le premier ballon passe à côté de la future star argentine sans que celui-ci ne réagisse. Mais dès son second ballon, Lionel Messi se met déjà à dribbler, évitant ainsi plusieurs joueurs.

"Je n'avais jamais vu ça. Je me suis dit : celui-là, je ne le sors plus de l'équipe." affirme son entraîneur Salvador Aparicio dans un entretien avec la télévision argentine. Seulement trois ans plus tard, le club de Newell's Old Boys manifeste son intérêt pour le jeune joueur. Club dans lequel il restera jusqu'en 2000.

Ses débuts au Barça

Alors qu'il est toujours lié à Newell's Old Boys, Lionel Messi, âgé de 13 ans se rend à Barcelone avec son père. Après quelques examens, le talent de la Pulga ne fait aucun doute. La signature du contrat prendra toutefois du temps pour des raisons administratives. Au terme de nombreuses négociations, Lionel Messi rejoint La Massia, centre de formation du Barça, et dispute son premier match le 7 mars 2001.



Il marquera son premier but sous le maillot du club barcelonais. Brillant lors des matches, le jeune joueur n'est toutefois pas investi lors des entraînements et reste dans l'ombre de ses partenaires. Grâce à ses résultats, il gravit les échelons jusqu'à arriver en équipe senior plus tôt que prévu...

778 matches, 672 buts

C'est en 2004, le 16 octobre, que Lionel Messi fait ses débuts en Liga. Le premier match d'une très longue série avec le FC Barcelone. Au total l'argentin aura disputé 778 matches et inscrit 672 buts avec le club catalan. Une carrière rythmée de buts et de performances qui l'ont amené à se constituer un beau palmarès de 35 trophées avec le FC Barcelone.

Sextuple Ballon d'Or

Véritable star du ballon rond grâce à ses performances, Lionel Messi ne cesse de gagner en technique au cours des années, jusqu'à remporter le premier Ballon d'Or de sa carrière en décembre 2009. Une récompense qui ne sera pas la première pour le sportif de 22 ans l'époque.

Grâce à ses prestations qui laissent sans voix, la Pulga rafle le mythique trophée doré en 2010, 2011 et 2012. Avant de le gagner encore deux fois en 2015 et 2019. Avec six Ballon d'Or au compteur, l'Argentin reste actuellement le record man en la matière.



Le départ du Barça

C'est une annonce qui a fait l'effet d'une bombe. Le 5 août 2021, le club catalan annonçait via un communiqué que le joueur ne serait pas prolongé après plus de 20 ans passé à Barcelone. À 34 ans, le joueur s'apprête donc à vivre de nouvelles aventures en Ligue 1, au Paris Saint Germain, où il va retrouver son ancien coéquipier Neymar.