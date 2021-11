Matteo Guendouzi entre Taylan Antalyali et Olimpiu Morutan le 30 septembre 2021 à Marseille

Un, deux ou trois ? La France est déjà assurée de la présence de l'un de ses représentants en 8es de finale de l'Europa League en mars prochain : Lyon, certain de terminer 1er de son groupe avant même les deux dernières journées de la phase de poules. L'OL se rend à Bröndy, jeudi 25 novembre (21h).

Chez la lanterne rouge danoise, l'attaque la plus prolifique de cette phase de groupes avec 12 buts, dont la moitié pour le meilleur buteur Karl Toko-Ekambi, cherchera à poursuivre sa belle série. Cette rencontre sera à suivre à la télévision sur RMC Sport. Ce sera la première des Lyonnais depuis le match interrompu face à l'OM, dimanche 21 novembre en Ligue 1.

L'OM, justement, est également en piste, un peu plus tôt dans la soirée (18h45). Sans Dimitri Payet, les joueurs de Jorge Sampaoli doivent s'imposer dans la bouillante ambiance de Galatasaray pour rester maîtres de leur destin. Ils ne comptent que 4 points contre 5 pour la Lazio Rome et 8 pour les Turcs. Match à suivre également sur RMC Sport.

Monaco sur W9

Rappelons que seuls les 1ers de groupe sont directement qualifiés pour les 8es. Les 2es disputeront des barrages - pour ne pas dire 16es de finale - face à des 3es de groupes de Ligue des champions, reversés. Les 3es de cette Europa League seront eux-mêmes reversés dans la troisième coupe d'Europe, la Ligue Europa Conference.

Avant ses deux dernières rencontres, l'AS Monaco pointe en tête de son groupe avec 8 points, deux de plus que la Real Sociedad, qu'elle reçoit au stade Louis-II (21h) ; le PSV Eindhoven compte 5 points, le Sturm Graz 1. Ce qui ressemble à une finale entre le club de la Principauté et le 2e de Liga est à suivre en clair sur W9 et sur Canal+ Sport.

Rennes sur RMC Story

Une autre rencontre sera disponible sur une chaîne de la TNT, en l'occurrence RMC Story, jeudi 25 novembre, en Ligue Europa Conférence : Rennes-Vitesse Arnhem (18h45). Les Bretons sont eux aussi leaders de leur poule avec 10 points contre 7 pour Tottenham, 6 pour les Hollandais et 0 pour les Slovènes du NS Mura.