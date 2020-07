PSG - Le Havre ouvert au public, quelles restrictions ?

publié le 08/07/2020 à 16:01

C'est un grand retour, celui du public dans un stade de football, disparu depuis début mars avec la crise sanitaire. Dimanche 12 juillet, à 19h, 5.000 personnes seront présentes au stade de l'Océane, au Havre, pour assister au match amical entre le PSG et le Havre Athletic Club (HAC).

Alors que la plupart des ligues de football ont repris partout en Europe, sauf en France, la totalité des matches dans les pays voisins continuent à se dérouler à huis-clos. C'était aussi la cas de la rencontre amicale disputée le samedi 4 juillet entre l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice.

Le club normand a précisé que le chiffre de 5.000 personne comprend, en plus des spectateurs, "l'organisation et le sportif", avec donc l'ensemble des joueurs, des staffs et des organisations de chaque équipe. Seules 4.000 places, parties en quelques heures à peine, étaient disponibles à la vente.

Les joueurs testés avant le match

Le HAC rajoute également qu'il garantira "le respect des contraintes sanitaires", imposant notamment le port du masque jusqu'au siège et assurant une distanciation "nécessaire entre les groupes de spectateurs." Le placement en tribune sera néanmoins libre.

Dans Le Parisien, le directeur général du HAC Pierre Wantiez garantit de meilleures "conditions de sécurité sanitaire que ce qu'on peut voir dans un commerce ou un bar". Il précise également d'autres mesures prises par le club : installations de bornes de gel hydroalcoolique, ajout de nouvelles buvettes pour éviter les regroupements et mise en place d'un sens de circulation.

Une organisation qui pourrait inspirer les institutions du football français, qui préparent les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue, où un nombre limité de spectateurs devraient aussi être présents.

À la demande du PSG, tous les acteurs qui auront accès au terrain ou aux vestiaires devront nécessairement être testés, alors que le club ne souhaite surtout pas avoir de mauvaises surprises à un mois de la reprise de la Ligue des Champions.