Ligue des champions : tout ce qu'il faut savoir sur le tirage du 10 juillet

publié le 05/07/2020 à 10:00

Interrompue le mercredi 11 mars après les scènes de liesse des joueurs du Paris Saint-Germain sur un parapet du Parc des Princes, l'édition 2019-2020 de la Ligue des champions doit reprendre le vendredi 7 août avec la fin des 8es de finale retour. Mais pour les amateurs de la "Coupe aux grandes oreilles", c'est d'abord la date du vendredi 10 juillet qu'il faut cocher.

Précisément, le rendez-vous est fixé à 12h, à Nyon, au siège de l'Uefa, pour deux annonces attendues depuis le mercredi 17 juin, lorsque l'instance européenne a officialisé une phase finale inédite, resserrée sur 11 jours du mercredi 12 au dimanche 23 août, à Lisbonne si la situation sanitaire s'améliore dans la capitale du Portugal.

La première concerne l'Olympique Lyonnais et les sept autres clubs qui n'ont pas encore pu disputer leur 8e de finale retour. Vainqueur 1-0 de la Juve dans son Groupama Stadium le mercredi 26 février, l'OL saura s'il retrouve les partenaires de Cristiano Ronaldo soit le vendredi 7 soit le samedi 8 août, à quelle heure, et où : soit à Turin, comme prévu initialement, soit au Portugal et dans quelle ville si la situation ne le permet pas en Italie.

Tirage intégral du tableau final

Les trois autres 8es de finale retour attendus les vendredi 7 et samedi 8 août sont Manchester City-Real Madrid (victoire des Citizens 2-1 en Espagne) Bayern Munich-Chelsea (0-3 pour le club allemand en Angleterre) et FC Barcelone-Naples (1-1 à l'aller). Là encore, si la situation le permet, le club censé recevoir le fera dans son stade afin de respecter l'équité sportive, même si le huis clos sera probablement observé.

La deuxième annonce tant attendue le vendredi 10 juillet concerne en premier lieu, vu de France, le PSG. De retour au stade des quarts de finale pour la première fois depuis avril 2016 (élimination face à Manchester City) grâce à son succès 2-0 contre le Borussia Dortmund à huis clos, le club de la capitale connaîtra non seulement son prochain adversaire, mais aussi les suivants potentiels jusqu'en finale.

L'Uefa a en effet décidé de procéder au tirage intégral du tableau final, comme pour un tournoi de tennis mais sans têtes de série et sans critère de nationalité - deux clubs d'un même pays pourront s'affronter. Rappelons que le principe des matches aller-retour est abandonné à partir des quarts. Après 90 minutes, il y aura une prolongation de deux fois 15 minutes puis une séance de tirs au but en cas d'égalité au score.

Trois matches à remporter pour conquérir le Graal

Les 8 derniers clubs en lice connaîtront enfin les dates et les horaires de leur rencontre, qui se joueront en théorie dans les stades du Benfica Lisbonne (Estadio da Luz) et du Sporting Portugal (Estadio José Alvalade). Les quarts de finale sont prévus du mercredi 12 au samedi 15 août, les demi-finales les mardi 18 et mercredi 19 août, la finale le dimanche 23 août à l'Estadio da Luz. Trois matches à remporter pour conquérir le Graal.

Les 4 qualifiés pour les 1/4 :

Atalanta Bergame, Atlético de Madrid (tombeur du tenant du titre, Liverpool), RB Leipzig, Paris Saint-Germain