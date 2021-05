publié le 05/05/2021 à 12:59

Arbitre du 8e de finale aller de Ligue des champions à Barcelone mi-février, Björn Kuipers avait semble-t-il laissé un bon souvenir aux Parisiens, qui s'étaient imposés 4-1 au Camp Nou en dépit d'un penalty généreusement accordé aux Catalans. Aucun joueur ne s'était en tout cas plaint du comportement du Néerlandais de 48 ans.

Mais mardi 4 mai, à l'issue de l'élimination du PSG en demi-finale retour à Manchester City, Ander Herrera puis Marco Verratti ont dénoncé des propos insultants de l'homme au sifflet. Alors que le journaliste de la chaîne RMC Sport le remercie pour sa réaction sur la fin de l'aventure, le milieu espagnol reprend la parole : "Il y a autre chose. On nous parle de respect, on parle de respect toujours avec les arbitres et il a dit 'fuck off' à Leandro Paredes".

"Il m'a dit 'fuck you' deux fois, assure quelques minutes plus tard Verratti, lancé sur le sujet, lui aussi en s'exprimant en Français. Moi, je n'ai jamais dit 'fuck you', parce que si je le dis je prends 10 matches (de suspension, ndlr). Il se permet... C'est sûr que je parle beaucoup avec l'arbitre, mais jamais je dis 'fuck you' à l'arbitre". Pas sûr que l'Uefa ne se penche sur le sujet et ouvre une enquête à l'encontre de l'expérimenté arbitre.