publié le 03/05/2021 à 20:03

Pour son dernier jour de repos avant un déplacement ô combien important en Angleterre, où le PSG jouera sa place en finale de la Ligue des champions face à Manchester City (mardi 4 mai, 21h), le jeune attaquant Moïse Kean s'est montré charitable.

Accompagné de quelques amis, l'Italien s'est rendu dans le quartier de la porte de la Chapelle, dans le nord de Paris, pour distribuer quelques denrées alimentaires à des sans-abris et des migrants présents sur place. Une démarche saluée par plusieurs acteurs du sport professionnel, dont son coéquipier au Paris Saint-Germain Mitchel Bakker, l'ex-parisien et champion du monde Blaise Matuidi ou encore Jimmy Butler, joueur de basketball pour le Miami Heat en NBA et supporter affiché du PSG.

Sauf surprise, Moïse Kean, prêté par Everton cette saison, ne devrait pas figurer dans le onze de départ face aux Citizens. En Ligue des champions, l'Azzuri n'a plus débuté de match depuis la victoire triomphante au Camp Nou face au FC Barcelone (4-1) en huitième de finale aller de la compétition, au cours de laquelle il avait inscrit un but. Son temps de jeu c'est amoindri après avoir eu la Covid-19, en mars.