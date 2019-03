publié le 06/03/2019 à 23:47

Une désillusion, une de plus pour le Paris Saint-Germain. Deux ans après la "remontada" subie à Barcelone, les Parisiens sont encore tombés de très haut en s'inclinant 3-1 sur leur pelouse du Parc des Princes face à Manchester United, dans le temps additionnel, sur un penalty accordé après appel à l'assistance vidéo.



"C'est difficile de parler, surtout à chaud, a réagi le capitaine Thiago Silva. C'est dommage, parce qu'on a très bien joué le match chez eux, mais ici chez nous on n'a pas fait les choses dont on a parlé. C'est dommage pour cette élimination car on a fait un bon parcours et encore une fois on s'arrête là. C'est un match de très haut niveau. On a gagné 2-0 chez eux, ils ont gagné ici. C'est le foot ! C'était pareil hier pour Madrid, alors qu'ils avaient gagné 2-1. C'est dommage car on a travaillé dur pour aujourd'hui et ça n'a pas marché".

"Je veux juste dire aux supporters de nous excuser, a ensuite lancé le défenseur brésilien. Donner un penalty comme ça, à la dernière minute, je n'ai pas vu les images mais... Il m'a dit qu'ils étaient trois arbitres et qu'ils ont tous pris la décision de donner le penalty. C'est dommage parce qu'avec une minute on n'avait pas le temps de réagir, même si on aurait dû réagir pendant les quatre-vingt-dix autres minutes. Excusez-nous, c'est le seul mot que je peux trouver pour le moment".