Ils ont tous arbitré un PSG-OM entre 1986 et 1994, durant le mandat de Bernard Tapie comme président de l'Olympique de Marseille, et sortent du silence pour démentir les propos de Marc Fratani, l'ex-collaborateur de l'homme d'affaires aujourd'hui âgé de 76 ans. Claude Bouillet, Gérard Biguet, Jean-Martie Lartigot, Michel Girard et Marcel Lainé, n'ont jamais été victimes d'une tentative de corruption.



"J'ai participé une fois à un achat d'arbitre, a raconté Marc Fratani dans un entretien au quotidien Le Monde. C'était pour un match contre le Paris Saint-Germain, à Paris. Le lendemain de la rencontre, je suis allé lui remettre dans un endroit discret ce qui était convenu", explique celui qui a été successivement chauffeur, attaché parlementaire puis assistant personnel de Bernard Tapie.

"Moi, j'ai jamais été approché par ces gens-là, a d'abord affirmé Marcel Lainé (70 ans) sur RTL. Le gars, il doit être un peu parano je pense. À la limite, ça m'a presque fait sourire, ça me paraît tellement ubuesque (...) J'ai fait Marseille un paquet de fois, j'ai connu l'ère Tapie et j'ai jamais eu le sentiment qu'il y avait quelque chose, entre guillemets, d'intéressé dans notre relation. Ce qui serait bien c'est que ce monsieur donne les noms, enfin donne le nom. Mais je pense que ça ne se fera pas parce qu'il a dû balancer ça comme ça. Je ne vois pas du tout qui c'est".

"En aucun cas il y a eu des problèmes ou quoi que ce soit avec M. Tapie, prolonge Claude Bouillet (74 ans). La seule fois où j’ai eu des problèmes avec M. Tapie, entre guillemets, c’est quand je n’avais pas sifflé penalty parce que M. Papin (Jean-Pierre, ndlr) avait fait de la simulation. Mais c'est tout (...) Je suis tellement clean et clair que ça m'étonnerait beaucoup (...) On n’est pas des gars corrompus, nous avons tous un métier, on n'a pas besoin de quoi que ce soit (...) Je tombe des nues, franchement. Je peux bien préciser que jamais M. tapie n'est intervenu en quoi que ce soit auprès vis à vis de moi".



Gérard Biguet (72 ans), lui, n'a "pas de souci concernant ces rencontres et par rapport à ce qui a été dit et que j'ai entendu. Personnellement, je suis libre d’esprit sur ces matches (...) M. Fratani, moi je ne le connaissais pas du tout, ou je l'ai connu et je ne vois plus du tout qui c'est (...) Je n'ai pas souvenance d'éléments qui soit extrêmement marquants".

Autre témoignage, celui de Jean-Martie Lartigot. "Quand j’ai entendu parler de ça, j'ai dis 'tiens, à tous les coups je vais être mis en cause comme tous les collègues'. Mais bon, ça me laisse de marbre, ça me laisse très serein devant ce genre d'accusations que je ne valide pas du tout. Je ne vois pas qui aurait pu se laisser abuser par une soi disant malversation de ce style".



"On savait ce qui nous attendait quand on allait arbitrer à l'OM, souligne l'homme de 71 ans. Il y avait 45.000 spectateurs, la grosse équipe, Papin, Waddle et compagnie, dans les coursives du stade Vélodrome quelquefois il y a avait des coups de gueule". Tapie, "c'était pas un personnage qui laissait insensible, poursuit-il. J’ai conservé de bons souvenirs de lui malgré quelques coups de gueule (...) Il n'y a jamais eu de menace, de tentative d'intimidation, jamais, jamais, jamais".

Quant à Michel Girard, 74 ans, il vit très bien cette période "parce que je ne me sens pas du tout concerné. La pression, oui elle existait, mais (il n'a) pas (été) approché au point de vouloir me donner de l'argent (...) Je ne vois quel est l'arbitre qui aurait pu... On n'a jamais entendu parler de ça (...) Si il y a quelque chose, et bien que ce soit dévoilé au grand jour ça, ne me dérangerait pas moi, mais je serai très surpris que ça arrive".