publié le 06/03/2019 à 21:30

Nantes a décroché le dernier ticket pour les demi-finales de la Coupe de France et affrontera le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, après sa victoire 2-0 face à Vitré (D4), mercredi 6 mars, à Laval. Dans l'autre demi-finale, Lyon accueillera Rennes. Les demi-finales auront lieu les mardi 2 et mercredi 3 avril.



"On a fait notre boulot, c'est normal. C'est bien d'être qualifié, mais ce n'était pas toujours facile dans la deuxième période. L'équipe adverse a montré pourquoi elle était là. Elle a montré des qualités techniques et tactiques, mais on a été sérieux, les garçons étaient en place. En première période, on a tiré quelque fois au but, ça a suffi pour marquer deux buts et après on a géré cet avantage", a déclaré Vahid Halilhodzic, l'entraîneur du FC Nantes à l'issue du match.

"C'est une belle satisfaction. On attend maintenant un match costaud au Parc pour essayer de faire l'exploit. C'est pas gagné, mais tout est possible si on le veut. On a vu un beau match de coupe, on a félicité nos adversaires après le match."