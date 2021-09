PSG : Hakimi, meilleure recrue du mercato estival ?

Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum... Parmi le mercato XXL du PSG cet été, Ashraf Hakim n'était peut-être pas le nom le plus clinquant. Et pourtant, c'est bien lui qui a immédiatement donné satisfaction à son coach et ses supporters en ce début de saison.

Auteur de trois buts et deux passes décisives en sept matchs de Ligue 1, le défenseur marocain justifie déjà le montant de son transfert (60 millions d'euros) de l'Inter Milan (Italie) vers la capitale française. Il s'agit d'ailleurs de la seule dépense sèche du PSG cet été - qui a également levé l'option d'achat quasi obligatoire de Danilo Pereira (16 millions d'euros) et obtenu le prêt payant de Nuno Mendes (7 millions d'euros) depuis le Sporting Portugal.

Mercredi soir, Hakimi a inscrit un doublé salvateur pour les Parisiens, accrochés jusqu'au bout du temps additionnel par le FC Metz (score final 1-2). Ce n'est pas la première fois qu'il remet son club sur le droit chemin cette saison. Lors de la première journée de Ligue 1, le 7 août dernier, le Marocain avait marqué le but de l'égalisation au stade de l'Aube contre Troyes (score final 1-2). Il est déjà en avance en termes de statistiques par rapport aux deux saisons précédentes où il comptait 7 buts et 11 passes décisives avec l'Inter en 2020/2021 et 9 buts et 10 passes décisives avec Dortmund en 2019/2020.

Enfin un latéral droit de très haut niveau ?

"Je suis très content pour lui, c'est un très bon garçon. C'est vrai qu'il nous apporte beaucoup, pas seulement des buts. Il suffit de voir son travail dans son couloir, défensivement et offensivement", a déclaré Mauricio Pochettino en conférence de presse mercredi. Même s'il n'est pas réputé pour ses qualités défensives, Hakimi pourrait bien devenir le latéral droit que le Qataris rêvaient de s'offrir depuis qu'ils sont à la tête du club.

Il faut dire que le PSG n'a jamais trouvé de joueur capable de s'imposer sur la durée à droite et être indiscutable aux yeux de tous. Gregory van der Wiel, Serge Aurier, Thomas Meunier, Thilo Kehrer ou encore Alessandro Florenzi n'ont pas toujours fait l'unanimité.

Au-delà de l'aspect sportif, Ashraf Hakimi impressionne également en dehors du terrain. En témoignent son intégration express et son amitié avec Kylian Mbappé. Le coach du Paris Saint-Germain n'a pas manqué de le féliciter à ce propos en conférence de presse. "Je suis content pour lui, pour ses bonnes intentions et son bon cœur qu'il montre à chaque fois et chaque jour au quotidien", a avoué le technicien argentin.

Il comptera d'ailleurs sur lui dès samedi à 21h au Parc des Princes où Montpellier tentera d'être la première équipe à accrocher ou battre le PSG cette saison en Ligue 1.