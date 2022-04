Mauricio Pochettino, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi à Saint-Germain-en-Laye le 18 octobre 2021

Officiellement sacré champion de France pour la 10e fois de son histoire, record de Saint-Étienne égalé, le PSG va maintenant commencer à préparer la saison prochaine. Entraîneur, joueurs, directeur sportif... Qui va rester, qui va partir ? Comment repartir à la conquête de la Ligue des champions après le nouveau traumatisme vécu face au Real Madrid ?

Au centre des interrogations, il y a bien sûr la décision tant attendue de Kylian Mbappé. "C'est central, souligne Philippe Sanfourche, et on peut même dire que ça a une incidence sur toutes les autres décisions", à commencer par le choix de l'entraîneur, "puisqu'il ne fait plus grand mystère que la dernière année de contrat de Mauricio Pochettino ne sera pas effective".

"La question est de savoir qui derrière ? Choix numéro 1, Zinédine Zidane. Choix numéro 2 , Antonio Conte. Dans la mesure où Zidane a clairement fait passer les messages du souhait de vouloir travailler avec les mains libres, le cas Leonardo va très vite se poser". Quand au président Nasser Al-Khelaïfi, "c'est certainement la personnalité la plus en place au PSG".