MotoGP : doublé français au Portugal, Quartararo s'impose devant Zarco

La Marseillaise a retenti ce dimanche 24 avril sur le circuit de Portimao où Fabio Quartararo sur Yamaha a remporté sa première course de la saison 2022 après quatre rendez-vous en demi-teinte. Pourtant parti en 5e position, le Niçois a vite pris la tête du Grand Prix dès le 4e tour en doublant la Suzuki de Joan Mir qui avait pris le meilleur départ au détriment de l’autre Français Johann Zarco qui avait pourtant réalisé la pole position.

Au fil des tours, Fabio Quartararo n’a fait qu’accentuer son avance sur ses poursuivants pour terminer finalement avec plus de 6 secondes d'avance sur ses poursuivants. Le Grand Prix du Portugal réussi finalement bien aux Français puisque Fabio Quartararo l’avait déjà emporté l’an passé et qu’il est accompagné cette année sur le podium par Johann Zarco, le pilote Ducati terminant 2e au terme d’une course très animée.

Au classement mondial, Fabio Quartararo prend, après cette cinquième manche, la tête à égalité de points avec l’Espagnol Aleix Espargaro. Prochain Grand Prix le 1er mai en Espagne.