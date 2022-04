F1 : Lewis Hamilton a-t-il déjà perdu le titre ?

Au sortir de ce 4è rendez-vous de la saison remporté ce dimanche 24 avril à Imola par Max Verstappen, Lewis Hamilton n’est qu’à la 7è place du classement des pilotes avec 28 points au compteur, soit à 58 longueurs du leader, le Monégasque Charles Leclerc.

Septième, c’est évidemment un classement indigne pour le septuple champion du Monde encore frustré d’avoir été détrôné l’an passé au terme d’un rocambolesque Grand Prix d’Abou Dabi à l’issue duquel et après s’être longtemps muré dans le silence, le Britannique a finalement poursuivi l’aventure avec Mercedes, dans l’espoir de décrocher un 8e et historique titre mondial.

Mais depuis le début de la saison, l’écurie Mercedes n’arrive pas à régler les problèmes de rebond en piste et la façon dont le flux d'air évolue autour de sa monoplace et le budget plafonné instauré par la FIA empêche les écuries de multiplier les évolutions.

A moins d’une solution miracle et d’un travail acharné des ingénieurs Mercedes, Lewis Hamilton a évoqué au sortir de sa course à Imola le fait qu‘il sera vraiment difficile d’obtenir ce 8e titre, ce que confirme Daniel Ortelli, auteur de la biographie consacrée au champion. « Lewis a certainement déjà perdu le titre car traditionnellement, les écuries qui démarrent bien les saisons terminent bien. Et là en plus, Ferrari et Red Bull sont très nettement en avance sur Mercedes »

Autre facteur important selon lui : « Mentalement il a pris un gros coup au moral ce week-end à Imola d’autant que Georges Russel (l’autre pilote Mercedes) auteur d’une belle 4è place s’adapte mieux que lui à cette monoplace. Il faut dire que l’an passé chez Williams c’était son quotidien de se battre avec une voiture peu performante »

Lire la suite