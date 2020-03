PSG-Dortmund : les supporters devant le stade pour soutenir les joueurs

publié le 11/03/2020 à 17:07

C’est un match particulier qui va se jouer ce mercredi 11 mars au Parc des Princes. Le stade sera vide. Le match PSG-Dortmund, 8e de finale retour de Ligue des champions, se jouera à huis clos à cause des nouvelles mesures gouvernementales liées à l’épidémie de coronavirus.

Les 45.000 supporters seront remboursés. Mais les plus motivés ont néanmoins décidé de faire le déplacement pour montrer leur soutien aux joueurs parisiens, quitte à rester devant les grilles du Parc des Princes.

C’est au pied du virage Auteuil que certains ont décidé de se rassembler. Leur volonté est de saluer les joueurs à leur arrivée en bus au stade et se faire entendre ensuite quand les Parisiens seront à l’échauffement sur la pelouse.

Hervé, un supporter, ne s’est pas posé de questions : "J’irai sur place. Ça fait une vingtaine d'années que je suis abonné à Auteuil. On s'est tous passé le mot. C'est important de leur montrer qu'on est là, même si on n'est pas directement dans les tribunes. On sera là pour les accueillir au stade, on sera là pour faire du bruit depuis l'extérieur. C'est un match super important. On ne peut pas se permettre de ne pas du tout être présent."

Des banderoles de soutien dans les tribunes

Max, déçu de ne pas avoir accès à l'enceinte, veut combattre la sinistrose ambiante. "C'est évident ! On est supporters parisiens dans l'âme. On va les supporter devant notre télé ou dans un bar. On va les pousser. On va essayer de se créer une ambiance."

Les joueurs vont vivre un drôle de match. Mais l'attente reste forte. Les supporters ont même été autorisés à afficher des banderoles dans les tribunes.