PSG : discrétion, salle de sport, proximité avec le Camp des Loges... Quelle maison pour Messi ?

Lionel Messi et Kylian Mbappé à l'entraînement avec le PSG le 28 août 2021 au Camp des Loges

Le sujet peut paraître futile pour certains. Il est essentiel pour lui. Entré en jeu pour la première fois en match officiel avec le Paris Saint-Germain, dimanche 29 août à Reims (victoire 2-0 de Paris en clôture de la 4e journée de Ligue 1), Lionel Messi cherche parallèlement à accélérer sur sa future maison dans ou autour de la capitale française. Et forcément, la star argentine de 34 ans a quelques exigences.

La famille Messi aura certainement du mal à se contenter d'un trois-pièces. Heureusement pour elle, les agents immobiliers ont quelques biens à proposer. Une chose est sûre pour le sextuple Ballon d'Or : tout doit être parfait. Premier critère, non négociable, cette demeure doit être située à l’abri des regards car le joueur est casanier, très casanier. Calme et discrétion, c’était le cas à Castelldefels dans la banlieue de Barcelone.

Celui qui apprécie par-dessus tout passer du temps avec ses trois enfants souhaite également vivre proche du centre d’entrainement de son club, en l'occurrence le Camp des Loges, situé à Saint-Germain-en-Laye. Ce type de bien est-il facile à trouver ? "Oui on en trouve beaucoup à Neuilly et dans l'Ouest parisien", assure Olivia Pottier, directrice de l’agence Émile Garcin à Neuilly-sur-Seine, spécialisée dans l'immobilier de luxe.

Rapatriement des voitures de luxe, école pour les enfants

"Ils peuvent tout trouver dans leur maison et ne pas être vus du tout, poursuit-elle. Pas un joueur de football ou ce type de client ne voudra une maison sans avoir une salle de sport à l'intérieur par exemple, ou même une salle de cinéma, des saunas, des hammams, une salle de massage... Ils peuvent rester chez eux et tout faire chez eux". À l’inverse d’un Kylian Mbappé (600 m² dans Paris avec vue sur la Tour Eiffel) ou d’un Zlatan Ibrahimovic à l'époque (pas loin des Champs-Élysées), Messi vise donc un domaine isolé.

Au cœur de cette recherche, les conciergeries. Appelées discrètement avant même la conclusion du transfert, elles assurent tout ce qui va avec le déménagement : rapatriement des voitures de luxe, école pour les enfants, wi-fi et consoles de jeux-vidéo dans toutes les pièces, cours de sport pour le reste de la famille, gardiennage pour le chien. Le cuisinier, la baby-sitter et la gouvernante seront déjà dans la maison quand le joueur s'y installera.