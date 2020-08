PSG-Bayern : quand a lieu la finale de la Ligue des champions ?

publié le 22/08/2020 à 07:35

Le football français remportera-t-il une deuxième Ligue des champions, après la victoire de l'Olympique de Marseille en 1993 ? Après avoir renversé, dans le temps additionnel, l'Atalanta Bergame en quart (2-1) puis éliminé sans difficulté le RB Leipzig en demi (3-0), le Paris Saint-Germain accède, enfin, à la finale de la Ligue des champions.

Depuis le rachat du club par Qatar Sports Investments, en 2011, les Parisiens ont pour principal objectif de remporter la Ligue des champions. Mais jusque cette année, le PSG semblait incapable de dépasser le stade des quart de finale, atteint en 2013, 2014, 2015 et 2016.

Le club va donc disputer la première finale de C1 de son histoire, mais le plus dur reste à faire face à un Bayern Munich en pleine forme, très large vainqueur face au FC Barcelone en quart de finale (8-2), et qui a privé l'Olympique Lyonnais d'une confrontation avec le PSG en les éliminant en demi-finale (3-0). Parisiens et Bavarois se retrouveront ce dimanche 23 août (21 h heure française) pour un choc au sommet entre deux forces du football européen.

Malgré la crise sanitaire, les supporters parisiens se préparent à la fête en cas de sacre européen, synonyme de consécration pour les propriétaires qataris après une décennie d'investissements massifs dans foot français, qui attend une seconde étoile depuis le sacre de Marseille en 1993.

La finale sera ainsi retransmise sur les écrans géants du Parc des Princes devant 5.000 supporters, la jauge maximale imposée par le gouvernement. Mais il n'y aura pas de "fan zones" dans la capitale française.