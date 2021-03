PSG-Barça : les Barcelonais ne croient pas à une deuxième "remontada"

publié le 10/03/2021 à 17:50

"Direction Paris pour la 'remontada'". Fraichement élu président du Barça pour la deuxième fois de sa carrière dimanche 8 mars et visiblement transporté par l'euphorie de la victoire, Joan Laporta rêve de commencer son mandat par un nouveau renversement de situation improbable face au PSG, mercredi 10 mars (21h), en 8e de finale retour de Ligue des champions.

Mais son espoir n'est pas vraiment partagé par les supporters catalans. "Je ne suis pas vraiment optimiste, ils nous en ont mis quatre à l'aller (score final 1-4, ndlr), ça va être difficile", lance un premier, interrogé par notre correspondant sur place. "Je ne crois pas à la 'remontada', abonde un deuxième homme. On n'a plus une équipe aussi forte qu'en 2017 donc je ne crois pas qu'ils vont pouvoir le refaire. Paris est déjà qualifié. Il y a beaucoup trop de buts à remonter, surtout à l'extérieur. C'est impossible".

Revigorés par leurs récents bons résultats en championnat, et surtout par leur qualification inespérée en finale de la Coupe d'Espagne face au Séville FC (défaite 2-0 à l'aller, victoire 3-0 au retour), les joueurs ne se font pourtant pas beaucoup d'illusions, et eux non plus ne croient pas à un nouvel exploit face à Paris. Plus que la qualification, il s'agira avant tout pour Lionel Messi et ses partenaires de montrer une bien meilleure image et de laver l'affront du match aller.