Le mot a même fait son entrée dans le dictionnaire Larousse. "Remontada". Mercredi 8 mars 2017 : le Paris Saint-Germain se rend à Barcelone fort de son succès 4-0 en 8e de finale aller de Ligue des champions. Deux buts de Di Maria, un de Draxler, un de Cavani. Un récital au Parc des Princes. Puis le trou noir au retour.

Suarez lance le Barça dès la 3e minute dans un Camp Nou prompt à chavirer. Kurzawa marque contre son camp juste avant la mi-temps. Penalty de Messi à la 50e, 3-0, Barcelone n'a plus qu'un but de retard. Quand Cavani marque le but du 3-1, les supporters parisiens se disent que c'est plié. Mais non. 88e : but de Neymar. 90e : but de Neymar (sur penalty). 95e : Sergi Roberto trompe Trapp une sixième fois, celle qu'il faut pour envoyer Paris par le fond.

Forcément, ce genre de scénario laisse des traces, remonte à la surface immanquablement lorsque le PSG s'avance avec une marge face à un adversaire. D'autant que deux ans plus tard, il y a eu le "come-back" de Manchester United - 0-2 pour Paris en Angleterre, défaite 1-3 au retour).

"Pour moi le passé, c'est le passé"





"Pour moi le passé, c'est le passé", a balayé le nouvel entraîneur Pochettino en conférence de presse avant le 8e de finale retour face au Barça, quatre plus tard, trois semaines après une nouvelle démonstration de force (1-4) des Mbappé, Verratti, Marquinhos... "Tout ce dont on me parle, toutes les questions... Non, il n'y a pas de conditionnement, je n'ai aucune émotion par rapport aux expériences passées du club".

"Pour moi, c'est un match qu'on va débuter pour le gagner et pour passer à la phase suivante, a insisté le successeur de Tuchel. On va essayer de jouer à fond dès la première minute".

"Rhoooo, vous nous saoulez avec la 'remontada'"





"Rhoooo, vous nous saoulez avec la 'remontada'", a ensuite lancé le défenseur Abdou Diallo face à la presse. "C'était avant, il y a des nouveaux joueurs, c'est totalement autre chose, donc il n'y a pas de stress par rapport à ça. On joue le match à fond, on respecte l'adversaire, on se respecte nous-mêmes et on va faire le maximum".

Des paroles aux actes pour tourner définitivement la page. 4 buts à 1 à l'extérieur : la marge est réelle. Mais s'il y a le moindre doute, une fébrilité éventuelle, les Barcelonais ont bien compris que ça ne coûtait rien d'essayer. "Nous sommes toujours en vie, rien n'est impossible", estime le coach Ronald Koeman entre intox et auto persuasion pour ce Barça qui a retrouvé des couleurs : invaincu depuis quatre rencontres sans encaisser de but.