ÉDITO - "Neymar, une imposture à 230 millions d'euros", tacle Alba Ventura

Lorsque l'on parle de Neymar, on pourrait faire une chronique uniquement avec des chiffres. Neymar, cela fait plus de cinq ans qu'il est arrivé au PSG. En cinq ans, il a cumulé près d'une trentaine de blessures : dès 2018, il se blesse à la cheville droite et est absent 16 matchs. Janvier 2019, re-belote, il est absent 18 matchs. Et ainsi de suite tous les deux mois, trois mois, six mois dans les meilleures périodes jusqu'au 19 février 2023 et sa dernière blessure en date qui le prive de la fin de saison.

Neymar a joué un peu plus de la moitié des matchs avec le PSG : 57% des rencontres et pas les plus décisives. Le club de la capitale a davantage gagné sans lui qu'avec lui. Maudite cheville ! Mais vous savez, Neymar n'est pas le seul responsable dans cette affaire. Parce que tout le monde était au courant au PSG de la fragilité du pied droit du Brésilien depuis sa visite médicale. Tout le monde savait bien qu'il lui fallait une opération.

Mais il fallait surtout, tout de suite, exhiber celui dont on pensait qu'il serait le successeur de Pelé. Il y avait trop d'enjeux, trop d'argent en jeu. Alors bien sûr Neymar est brillantissime, génial même, surtout en début de saison. Mais on a vendu aux supporters celui qui allait faire gagner la Ligue des champions au PSG. Ils ont eu droit à un intermittent du football. On a le droit de dire que Neymar est une imposture à 230 millions d'euros.

Le coach de Munich, qui affronte le PSG ce mercredi 8 mars, a eu cette phrase en conférence de presse : "Mbappé change les choses, pas Neymar." Tout est dit !

