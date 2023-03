Privées de stade de France, les équipes de France de football en quête de stades pour les accueillir

Équipes de France recherchent stades avec un terrain de 105,68 mètres et avec, au moins, 25.000 places en tribunes. Voici une mission digne de Stéphane Plaza que la Fédération française de football va tâcher de relever pour la saison 2023/2024.

Il est de coutume pour les Bleus de jouer au Stade de France, or l'enceinte sera réservée à la Coupe du monde de rugby du 8 septembre au 28 octobre, puis celle-ci devrait être en travaux avant les Jeux Olympiques et paralympiques de Paris (du 26 juillet au 11 août, puis du 28 août au 8 septembre 2024). Les joueurs de Didier Deschamps sont ainsi sans stade pour six matchs, dont celui de qualification à l'Euro contre l'Irlande, le 7 septembre prochain.

Dès lors, la FFF a lancé une consultation auprès des élus des territoires ainsi que des présidents et directeurs généraux des clubs pour trouver de nouvelles enceintes pour les accueillir. Un cahier des charges très précis a été fourni, notamment en termes de billetterie, surface de jeu et d'accueil et équipements proposés.

Les propriétaires de stade ont jusqu’au 12 avril pour faire acte de candidature. Et la bonne nouvelle, c'est que les Bleus devraient jouer dans plusieurs villes de France l'an prochain. Ce sont autant de chances pour les Français de voir évoluer les nouvelles recrues des différentes équipes.



