Équipe de France : qui sont Khéphren Thuram, Wesley Fofana et Brice Samba

Avec Lucas et Théo Hernandez, une fratrie avait fait son retour en équipe de France ces derniers mois. Il y en aura une nouvelle lors de ce premier rassemblement de l'année 2023 pour les deux premiers matches de qualification à l'Euro 2024 : Khéphren et Marcus Thuram, les deux fils de Lilian, ont été appelés par Didier Deschamps, jeudi 14 mars. La France accueille les Pays-Bas vendredi 24 mars (20h45) avant de se rendre en Irlande le lundi 27 (20h45).

Khéphren Thuram (21 ans, OGC Nice), encore jamais appelé en Bleu, profite certes du forfait de Paul Pogba et N'Golo Kanté, entre autres. Mais il a été préféré au plus expérimenté Mattéo Guendouzi (7 sélections), moins rayonnant qu'auparavant avec l'OM, et à d'autres candidats comme Valentin Rongier. Son frère aîné Marcus (25 ans, Borussia Mönchengladbach) a, lui, déjà porté le maillot frappé du coq à 9 reprises depuis 2020 (0 but) mais n'avait pas été retenu pour le Mondial au Qatar.

Les deux autres nouveaux venus de la liste de 23 sont Brice Samba et Wesley Fofana. À 28 ans, le premier, gardien de Lens va enfin pénétrer dans le Château de Clairefontaine, et compléter un trio inédit avec Mike Maignan, nouveau numéro un dans la cage désertée par Hugo Lloris, et Alphonse Areola, un régulier du banc français. Explosif et fiable, notamment dans le jeu au pied, le dernier rempart de la meilleure défense de Ligue 1 a doublé Alban Lafont, plus jeune (24 ans) et qui "mériterait aussi" d'être appelé, selon Deschamps.

Bizutage

Le gardien passé par Evreux, Le Havre et Marseille, comme le néo-retraité Steve Mandanda, va connaître les joies du traditionnel bizutage en chanson auquel doivent s'astreindre les nouveaux venus chez les Bleus. Mais il ne se sentira pas seul puisque Wesley Fofana et Khéphren Thuram y auront droit également. Venu des Espoirs (7 sélections), Fofana a souvent frôlé les grands Bleus mais des blessures multiples ont retardé l'échéance.

Sa montée en puissance à Chelsea, qu'il a rejoint l'été dernier pour plus de 80 millions d'euros, a achevé de convaincre Deschamps qui le suit depuis longtemps. L'ancien joueur de Saint-Étienne et Leicester, âgé de 24 ans, s'invite dans la dense concurrence des défenseurs centraux au côté de Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et William Saliba.

