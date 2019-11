Euro 2020 : "Il faudra être au top", réagit Deschamps après le tirage

publié le 30/11/2019 à 20:02

Les deux derniers champions du monde et le champion d'Europe en titre dans le même groupe (F). Tel est le verdcit du tirage au sort du premier tour de l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet), qui a eu lieu samedi 30 novembre à Bucarest, en Roumanie. La France a été placée avec l'Allemagne et le Portugal, plus un barragiste qui sera connu le 31 mars prochain.

"Il y aurait pu avoir un tirage un peu plus aisé, mais bon c'est comme ça, a réagi Didier Deschamps sur W9. On savait les risques qu'il y avait (...) Au moins on sait à quoi s'attendre sur deux adversaires".

"Évidemment, il faudra être tout de suite performant, dès les matches de poule, a poursuivi le sélectionneur (...) On rencontre deux grosses nations qui ont gagné des titres aussi récemment. On un programme chargé".

Les Bleus entreront dans la compétition le mardi 16 juin. "Ce sera face à l'Allemagne chez elle à Munich, note Didier Deschamps. Il faudra être au top". Le match face au barragiste est prévu le samedi 20 juin à Budapest, celui face au Portugal le mercredi 24 juin également dans la capitale hongroise.