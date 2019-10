publié le 07/10/2019 à 21:37

Eugène Saccomano est décédé ce lundi 7 octobre à l'âge de 83 ans. Le journaliste sportif a passé plus de 40 ans à commenter des matchs sur Europe 1, puis sur RTL avec son émission culte On refait le match. Elle était diffusée tous les lundis à 20 heures. Le Marseillais a lancé la carrière de multiples journalistes, notamment celle de Gilles Verdez qui lui rend hommage aujourd'hui. "Je lui dois vraiment tout parce que c'est lui qui m'a appelé pour faire de la radio dans 'On refait le match'", confie le journaliste.

Le spécialiste du foot se souvient avec émotion qu'Eugène Saccomano l'appelait "le procureur" et avait vu chez lui sa "passion" et sa "fougue"."C'était d'abord un immense journaliste, car n'oublions pas qu'il a sorti des scoops à la pelle pendant très longtemps", tient à rappeler Gilles Verdez. Il ne tarit pas d'éloges sur cette "voix extraordinaire" qui "savait lancer des jeunes et des équipes et faire confiance à des gens". "C'était une sorte de grand maître, non pas de la transformation des gens, mais il tirait la quintessence des gens car il les aidait à se révéler", précise l'ancien journaliste sportif.

Gilles Verdez évoque, au-delà de ses qualités professionnelles, un homme aux "qualités humaines extraordinaires". "On allait dîner le soir au restaurant italien après l'émission et on refaisait pas le match, mais on refaisait la vie". "C'est quelqu'un de magnifique, j'en parle encore au présent car même s'il est parti sa voix reste éternelle", conclut celui qui a travaillé avec Eugène Saccomano au début des années 2000 comme chroniqueur dans son émission On refait le match diffusée sur RTL et iTélé.