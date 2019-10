publié le 07/10/2019 à 22:30

"Je suis très malheureux". Ce sont les premiers mots de Bernard Tapie au sujet de la disparition d'Eugène Saccomano ce lundi 7 octobre à l'âge de 83 ans. "Quel mec incroyable !", a réagi l'ancien président de l'OM sur la voix légendaire du foot. Il parle de lui comme un mélange de "compétence" et de passion. Un "amoureux de son boulot et amoureux des gens qui faisaient le sport pour lequel il était devenu inimitable" selon Bernard Tapie.

Il s'est dit "très très très triste" après le décès de ce journaliste sportif emblématique. "Il était d’un dynamisme incroyable. Rappelez-vous, quand il commentait un match de foot, on était sur le terrain", rappelle avec enthousiasme Bernard Tapie. Les deux hommes partageaient tous deux leur amour du foot et de Marseille.

L'homme d'affaires parle d'un "extraordinaire mec" avec "une énorme intelligence et beaucoup de culture générale". Bernard Tapie confie avec émotion qu'Eugène Saccomano "va manquer" et assure que "même si il n’était plus présent sur les ondes, il était présent dans nos cœurs".

