publié le 08/10/2019 à 02:48

Le monde du football est en deuil. Le journaliste Eugène Saccomano, grand commentateur du ballon rond sur Europe 1 puis RTL, est décédé lundi 7 octobre à l'âge de 83 ans. "Une légende, vous diront les plus flatteurs, une grande voix du football, rectifieront les connaisseurs (...) le roi de l'anecdote et des scoops", a souligné Christian Ollivier, chef du service des sports de RTL.

Eugène Saccomano avait débuté comme journaliste au journal Le Provençal avant de devenir correspondant d'Europe 1 dans le Sud. Il rejoint ensuite la rédaction parisienne de la radio puis son service des sports, dont il prendra la tête.



Souvent copié, parfois caricaturé, il avait lancé en 1996 l'émission quotidienne Europe Sport et a remporté en 2000 le grand prix des médias pour la meilleure émission de radio avec Le match du lundi. Après plus de 40 ans, le journaliste avait quitté Europe 1 "sans verser une larme" et avait "préféré passer dans l'équipe d'en face", RTL, où il avait notamment animé On refait le match.

Sur RTL ce lundi 7 octobre, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët a rendu hommage à "un vrai passionné, un homme talentueux avec une voix que personne n’oubliera". "C’est un homme qui a marqué l’histoire du football, qui connaissait le football par cœur et surtout d’une grande générosité", poursuit le président de la FFF.

"Quand on apprend ce décès, c’est une voix qui va nous manquer. Il était présent dans l’esprit de l’ensemble des dirigeants et de beaucoup de footballeurs", conclut Noël Le Graët.