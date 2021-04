"On refait le match" : Jean-Michel Aulas meilleur président du monde ?

publié le 03/04/2021 à 20:15

Chaque samedi de 18h30 à 20h, l'équipe de On refait le match se penche sur les sujets chauds de l'actualité football des derniers jours et des dernières heures. Retrouvez le meilleur de l'expertise et du décryptage avec respect, bonne humeur, bienveillance, rire et sourires.

Pour ce 33e numéro de la saison 2020-2021 de l'émission culte créée par Eugène Saccomano en 2001, Christian Ollivier est entouré de Cindy Colmenares, Gilles Verdez, David Aiello, Baptiste Desprez et Baptiste Durieux. Premier débat de cette émission : Kylian Mbappé "fatigué" par les critiques : et alors, c'est quoi le problème ?

Au sommaire également : Jean-Luc Mélenchon veut que les Bleus boycottent le Mondial 2022 au Qatar : et si c'était lui le fatigué ? Jean-Michel Aulas en tête des meilleurs présidents de l'histoire de la Ligue 1 selon un récent classement France Football : et pourquoi pas du monde ?