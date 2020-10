publié le 10/10/2020 à 20:30

Chaque samedi de 18h30 à 20h, l'équipe de On refait le match se penche sur les sujets chauds de l'actualité football des derniers jours et des dernières heures. Retrouvez le meilleur de l'expertise et du décryptage avec respect, bonne humeur, bienveillance, rire et sourire.

Pour ce huitième numéro de la saison 2020-2021 de l'émission culte créée par Eugène Saccomano en 2001, Christian Ollivier est entouré de Philippe Sanfourche (RTL), Dominique Séverac (Le Parisien/Aujourd'hui en France), Xavier Barret (journaliste indépendant) et Florian Gazan.

Au sommaire, la riche actualité de ces derniers jours et dernières heures, avec le conflit entre Mediapro et la LFP qui pourrait sérieusement menacer l'équilibre financier de plusieurs clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Autre thème phare, l'équipe de France, avec un Giroud lancé vers le record de Henry, un Camavinga superstar, et un Deschamps qui marche sur l'eau.