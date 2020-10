publié le 01/10/2020 à 16:30

Un "groupe de la mort" aussi injouable que prestigieux avec le Bayern Munich, le FC Barcelone et l'Inter Milan pour l'Olympique de Marseille ou le Stade Rennais ? L'un des deux Manchester sur la route du Paris Saint-Germain ? Avec les modestes danois de Midtjylland ou les Hongrois de Ferencvaros ?

Les trois clubs français engagés dans la phase de poules de l'édition 2020-2021 de la Ligue des champions vont connaître l'identité de leurs trois adversaires, jeudi 1er octobre (17h), à l'issue d'un tirage au sort effectué à Nyon, en suisse, au siège de l'Uefa. Placés dans le 4e et dernier chapeaux, l'OM et Rennes s'exposent à du très lourd.

Finaliste malheureux en août, le PSG figure de son côté dans le chapeau 1. Le champion de France est certain de ne pas croiser d'entrée le Bayern, ni le Séville FC, le Real Madrid, Liverpool, la Juventus, le Zénith Saint-Pétersbourg et le FC Porto. Il évitera aussi Marseille, absent depuis 2013, et Rennes, présent pour la première fois dans la cour des grands.

Ligues des champions : les 4 chapeaux pour le tirage

Chapeau 1 : Bayern Munich, Séville FC, Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG, Zénith Saint-Pétersbourg, FC Porto

Chapeau 2 : FC Barcelone, Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax Amsterdam



Chapeau 3 : Dynamo Kiev, RB Salzbourg, RB Leipzig, Inter Milan, Olympiakos, Lazio Rome, Krasnodar, Atalanta Bergame

Chapeau 4 : Lokomotiv Moscou, Marseille, Bruges, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Midtjylland, Rennes, Ferencvaros

Suivez le tirage au sort en direct :

17h11 - C'est l'ancien Marseillais Didier Drogba qui sera le préposé au tirage. Retour sur sa carrière en images.



17h08 - Arrivée sur la scène de Nyon du président de l'Uefa Alexander Ceferin.



17h04 - Retour en images sur les meilleurs moments de l'édition précédente, remportée par le Bayern Munich.



17h02 - La cérémonie vient de débuter à Nyon.



17h00 - Pour des raisons géopolitiques, le Zénith Saint-Pétersbourg et le Shakhtar Donetsk ne pourront pas être placés dans le même groupe.



16h54 - Depuis son retour en Ligue des champions en 2012, le PSG a successivement hérité comme "gros poissons" du FC Porto, de Benfica, du FC Barcelone, du real Madrid (deux fois), de Arsenal de Liverpool et Naples.



16h43 - La finale de cette 66e édition de l'ancienne Coupe d'Europe des clubs champions est prévue le 29 mai 2021 au stade Atatürk d'Istanbul, qui devait initialement accueillir la dernière finale.



16h37 - Le 1er chapeau est composé du tenant du titre, du vainqueur de la derbière Ligue Europa et des champions des six nations les mieux classées au classement Uefa (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie, Portugal et Russie). Les trois autres comportent les clubs qualifiés du mieux au moins bien classé au coefficient Uefa.



16h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.