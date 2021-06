publié le 05/06/2021 à 20:13

Chaque samedi de 18h30 à 20h, l'équipe de On refait le match se penche sur les sujets chauds de l'actualité football des derniers jours et des dernières heures. Retrouvez le meilleur de l'expertise et du décryptage avec respect, bonne humeur, bienveillance, rire et sourires.

Invité exceptionnel pour ce 42e numéro de la saison 2020-2021 de l'émission culte créée par Eugène Saccomano en 2001 : durant près de 45 minutes, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a répondu aux questions de Christian Ollivier, entouré de Philippe Sanfourche et Dominique Séverac.

Une large partie de la seconde partie de l'émission est consacrée au débrief de cette interview avec avec également Sébastien Tarrago et Stéphane Pauwels. Place ensuite aux débats : la Ligue 1 à 18, bonne ou mauvaise chose ? Thierry Henry va-t-il devenir un jour le sélectionneur de la Belgique ? Pourquoi Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, est-il porté disparu ?