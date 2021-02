publié le 06/02/2021 à 10:30

Tous les samedis dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 6 février, il l'annonce : le Paris Saint-Germain ne parviendra pas à s'imposer au stade Vélodrome, dimanche 7 février (21h), en clôture de la 24e journée de Ligue 1.

"Dimanche soir c’est OM-PSG, le 'Clasico', le faux je précise puisque le vrai c’est Real-Barça en Espagne, et encore les puristes vous diront que non, lui aussi est faux vu que le vrai de vrai c’est Boca Juniors-River Plate, les deux clubs rivaux de Buenos Aires, énonce d'abord le chroniqueur. Mais bon là je m’éloigne. Bref ma Grosse cote, c’est que le PSG ne battra pas l’OM".

Premier argument : en dépit des incidents avec des supporters au centre d'entraînement, samedi 30 janvier, de la démission de l'entraîneur portugais André Villas-Boas, de l'absence succès depuis le 6 janvier, "l’OM, entrainé à l’arrache par le directeur du centre de formation, Nasser Larguet, a réussi à ramener un point de Lens (2-2), mercredi 3 février. Au mental".

Deuxième argument : "les Marseillais ont battu les Parisiens à l’aller au Parc des Princes (0-1). Donc ils savent qu’ils peuvent le faire". Troisième argument : "après la victoire du PSG lors Trophée des champions (2-1), Neymar a remis de l’huile sur le feu en chambrant son nouvel ennemi préféré, le défenseur Alvaro Gonzales (...) Je serais Neymar, dimanche je mettrais des protège-tibias à mes protège-tibias".

Par ailleurs, Florian Gazan note que "ce PSG n'est pas le plus fringant qu’on ait connu avec ses cinq défaites déjà cette saison, plus haut total des Parisiens depuis l’arrivée du Qatar en 2011. Une de plus et le titre pourrait s’envoler car les chiffres sont têtus : depuis 10 ans, aucune équipe avec plus de cinq défaites n’a été championne en fin de saison".

Enfin, l'homme de 53 ans aux multiples facettes souligne que "comme pour un Marseillais, voir le PSG ne pas être champion est quasiment aussi jouissif que de voir l’OM l’être, Florian Thauvin et toute sa bande ont une occasion en or pour qu’à l’OM, elle soit à nouveau un peu plus belle la vie".