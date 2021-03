OM : pourquoi Sampaoli ne sera pas sur le banc contre Lille et Canet-en-Roussillon

et AFP

"Je suis très heureux d'être ici. J'arrive à Marseille avec beaucoup d'espoir et d'attentes, dans un club que je suis depuis longtemps. J'ai hâte de commencer". Arrivé en fin de matinée, mardi 2 mars, à l'aéroport de Marignane, Jorge Sampaoli a livré ses premiers dans le costume d'entraîneur de l'Olympique de Marseille dans une vidéo diffusée dans la soirée par le club provençal.

Officiellement nommé coach de l'OM vendredi 26 février, l'Argentin de 60 ans qui arrive du Brésil où il dirigeait jusqu'à la semaine dernière l'Atlético Mineiro, n'effectuera toutefois pas ses grands débuts sur le banc marseillais mercredi 3 mars (21h) à Lille pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Compte tenu de la pandémie de Covid-19, il doit en effet être soumis à une "septaine" d'isolement.

L'intérim de Nasser Larguet va donc se poursuivre, chez le leader puis sans doute dimanche 7 mars (21h) à Perpignan pour un 16e de finale de Coupe de France contre Canet-en-Roussillon (National 2). Le premier match de Sampaoli devrait être la rencontre en retard de la 22e journée de Ligue 1, mercredi 10 mars (19h) contre Rennes.

Situation bien plus apaisée qu'il y a un mois

9e à la fin de l'ère André Villas-Boas après une série de quatre revers toutes compétitions confondues, l'OM a redressé la barre avec Nasser Larguet. Le directeur du centre de formation ne s'est incliné qu'une fois en sept rencontres depuis sa prise de fonctions, face au PSG. Depuis, l'OM s'est qualifié à Auxerre en Coupe de France et décroché trois nuls et un succès en championnat, remontant à la 7e place.

Sampaoli va ainsi hériter d'une situation bien plus apaisée qu'il y a un mois. "J'espère que nous serons à la hauteur des exigences du peuple olympien, car c'est la chose la plus importante dans le football, a également déclaré l'ancien sélectionneur de l'Argentine (2017-2018). J'ai énormément de respect pour cette ferveur populaire et je vais faire tout ce que je peux dans cette période si difficile de pandémie pour que les supporters aient de la joie".

Une seule expérience en Europe

Jorge Luis Sampaoli Moya, ancien milieu de terrain des Newell's Old Boys qui n'est jamais passé professionnel, ne compte qu'une expérience d'entraîneur en Europe, au Séville FC (2016-2017, 27 victoires, 12 nuls, 14 défaites). Son principal fait d'armes est la victoire en Copa America avec le Chili en 2015.