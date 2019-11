publié le 10/11/2019 à 09:02

Tous les supporters lyonnais ne sont pas encore totalement conquis mais les faits sont là. Depuis qu'il a repris l'équipe en main à la mi-octobre, Rudi Garcia est bien parvenu à sortir l'OL de la crise. Si certains rêvaient de José Mourinho ou préféraient Laurent Blanc pour succéder au Brésilien Sylvinho, débarqué après neuf journées seulement, l'ancien coach du Mans, Lille, la Roma et Marseille a réussi ses débuts entre Rhône et Saône.

Certes, les premiers pas de "son" OL, face à Dijon, ont été hésitants (0-0). Dans la foulée, il y a eu cette cruelle défaite à Benfica en Ligue des champions (2-1) sur une mauvaise relance du gardien Anthony Lopes. Depuis, Lyon a retrouvé le goût de la victoire et vient d'en signer trois de suite, une première lors de cette saison qui avait pourtant si bien commencé avec des cartons à Monaco (0-3) et contre Angers (6-0) en août.

Derrière, le duo Sylvinho-Juninho a vu le contexte se dégrader, enchaînant sept matches sans succès (trois défaites et quatre nuls). La victoire à Leipzig (0-2) en Ligue des champions début octobre a offert un sursis au jeune technicien auriverde. Mais la défaite à Saint-Etienne (1-0) quatre jours plus tard lui a été fatale.

Inamovible 11 de départ

Du 4-3-3 en début d'exercice au 3-4-1-2 face aux Verts en passant par le 4-2-3-1 et le 5-3-2 face au PSG (défaite 0-1 à domicile), Sylvinho aura cherché en vain la solution. Rudi Garcia, lui, s'appuie depuis quatre matches sur un inamovible 4-4-2, avec le même 11 de départ lors des trois dernières rencontres, hasard ou coïncidence toutes gagnées.

Le voici dans le détail : Anthony Lopes - Léo Dubois, Jason Denayer, Joachim Andersen, Youssouf Koné - Jeff Reine-Adelaïde, Thiago Mendes, Lucas Tousart, Houssem Aouar - Moussa Dembélé, Memphis Depay. Denayer a délogé Marcelo en défense centrale, Reine-Adelaïde s'est imposé, Maxwel Cornet, Bertrand Traoré et Martin Terrier doivent se contenter d'un rôle de joker.

Turn-over du capitanat

Avec ce système, Lyon a donc successivement battu Metz (2-0), Toulouse (3-2) et Benfica (3-1) en Ligue des champions, où il se trouve en position favorable. Inefficace face au but depuis fin août en championnat, Depay s'est enfin réveillé et a même porté le brassard de capitaine à Metz. Son absence va peser à Marseille, dimanche 10 novembre (21h).



Marcelo (contre Dijon), Lopes (à Benfica), Denayer (à Toulouse), et Dubois (contre Benfica) ont aussi eu l'honneur d'être capitaine d'un soir depuis l'arrivée de Garcia, qui cherche encore celui qui sera son homme de confiance à long terme. Une autre facette du technicien de 55 ans, sur le point de faire basculer l'opinion en sa faveur en cas de succès sur la pelouse de l'OM.