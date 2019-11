Didier Deschamps se souvient d'un conseil de Michel Platini sur RTL

publié le 07/11/2019 à 20:14

Invité exceptionnel de RTL Soir durant deux heures, jeudi 7 novembre, Michel Platini a répondu à de nombreuses questions des auditeurs puis des chroniqueurs de On refait le monde, et a reçu de nombreux messages de personnalités. Celui du président de la République Emmanuel Macron l'a particulièrement ému.

Didier Deschamps, lui, a rappelé un conseil que lui avait donné "Platoche" le 12 juillet 1998, après la victoire des Bleus face au Brésil en finale de la Coupe du Monde organisée en France. La scène se déroule juste avant de soulever le trophée, en tribune présidentielle. "Il m'avait dit quelque chose, il avait bien raison, il m'a dit : 'prends le temps, prends le temps'. Ça va vite hein, le temps de monter... 'Prends le temps parce que tu sais jamais après ce qui peut se passer'. C'est tellement un moment extraordinaire on ne peut pas se rendre compte on est encore dans l'instantané".

"Il s'est passé pas mal d'années, plus de 20 ans, poursuit l'actuel sélectionneur. Avec le recul on se rend compte, mais sur le moment on ne peut pas prendre conscience de ce qu'on est en train de réaliser et d'être sacré champion du monde. En plus c'était en France j'avais le privilège d'être capitaine, de soulever cette Coupe du Monde. Je m'en souviens malgré le temps qui est passé".

En réponse, Platini a livré une anecdote : "Quand je suis élu (président de l'UEFA, ndlr), trois jours après je descends à Genève au siège de l'UEFA. En voiture, en principe tu mets cinq heures. Là j'ai mis huit heures. J'ai pris le temps, c'était ma victoire".