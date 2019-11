Ligue des champions : le point sur les qualifiés et les éliminés

publié le 06/11/2019 à 12:01

De retour en phase de poules de Ligue des champions après sept ans d'absence, Lille ne verra pas les 8es de finale de la reine des compétitions pour la deuxième fois de son histoire en février et mars prochain. Épatants dauphins du PSG en championnat en mai dernier, les Dogues sont officiellement éliminés après leur lourde défaite à Valence (4-1), mardi 5 novembre.

Après quatre journées sur six dans le groupe H, l'Ajax Amsterdam, Chelsea et Valence comptent 7 points, le Losc 1 seul. Mathématiquement, l'espoir existe encore de terminer 3e pour être reversé en Europa League en s'imposant face à l'Ajax et à Chelsea lors des deux derniers matches. Mais l'objectif des hommes de Christophe Galtier est surtout maintenant de sortir de la compétition la tête haute, si possible en remportant au moins une rencontre.

Avec le PSG et Lyon, le football français peut désormais encore espérer placer deux de ses clubs dans le top 16 européen, ce qui est tout de même arrivé six fois sur les dix dernières saisons. Le casting serait alors le même qu'à la fin de l'hiver dernier (Paris sorti par Manchester United, l'OL par le FC Barcelone).

Lyon sur la bonne voie

En dominant Benfica (3-1) sur sa pelouse, mardi 5 novembre, l'OL s'est ouvert les portes de la qualification. Dans ce groupe G, Leipzig compte 9 points, Lyon 7, le Zénith Saint-Pétersbourg 4 et Benfica 3. Un succès en Russie le 27 novembre et le billet sera dans la poche. Un nul 2-2 peut aussi suffire. Sinon, tout se jouera lors de la réception des Allemands le 10 décembre.

Une formalité pour Paris ?

Le PSG peut quant à lui composter son ticket dès mercredi 6 novembre. Auteur d'un parcours parfait jusque-là en Ligue des champions avec trois victoires d'affilée, le club de la capitale sera qualifié dès la 4e journée en cas de succès contre le Club Bruges au Parc des Princes (21h).

Leaders mais irréguliers en Ligue 1 à l'image de la défaite à Dijon (2-1), vendredi 1er novembre, les joueurs de Thomas Tuchel possèdent 9 points dans le groupe A contre seulement 4 pour le Real, 2 pour Bruges et 1 pour Galatasaray. Un nul contre le champion de Belgique, écrasé 5-0 à l'aller avec notamment à un triplé de Kylian Mbappé, peut même suffire aux Parisiens si Galatasaray ne s'impose pas à Madrid dans le même temps.

Naples et le Barça freinés

Dans les autres groupes, Naples (groupe E) pouvait être le premier club qualifié pour les 8es, mardi 5 novembre. Mais les Italiens de Carlo Ancelotti ont été freiné par Salzbourg (1-1) à domicile. Ils se retrouvent 2es avec 8 points derrière le vainqueur sortant, Liverpool (9 pts) et devant Salzbourg (4 pts) et Genk (1 pt).

Dans le groupe F, le FC Barcelone est toujours en tête (8 pts) malgré son match nul (0-0) face au Slavia Prague (2 pts). Les partenaires de Lionel Messi et Antoine Griezmann ont profité de la défaite renversante (3-2) de l'Inter Milan (4 pts) chez le Borussia Dortmund (7 pts).

Sortie de crise au Bayern ?

Autre géant d'Europe malade ces dernières semaines, le Bayern Munich pointe lui aussi en tête de son groupe (le B) avec 9 points contre 4 pour Tottenham, 3 pour l'Etoile Rouge Belgrade et 1 pour l'Olympiakos.



L'entraîneur Niko Kovac écarté, c'est l'intérimaire Hans Flick qui pourrait avoir les honneurs de qualifier le champion d'Allemagne aux deux-tiers de la phase de groupes, mercredi 6 novembre. Contre l'Olympiakos (18h55), une victoire suffira, voire un nul si Tottenham domine Belgrade.

City et la Juve pour conclure

Dans le groupe C, Manchester City (9 pts) vise aussi son ticket lors de cette 4e journée. Ce sera fait en cas de victoire à Milan contre l'Atalanta Bergame (0 pt). Le Dinamo Zagreb et le Shakthar Donetsk comptent 4 points.



Enfin, la situation pourraient aussi se décanter dans le groupe D. La Juventus Turin sera qualifiée en cas de victoire à Moscou contre le Lokomotiv. Un succès de la Juve pourrait aussi profiter à l'Atlético de Madrid qui n'aura alors lui aussi qu'à gagner pour voir les 8es, sur le terrain du Bayer Leverkusen.