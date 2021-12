OL : "On va revenir sur le podium, avec Peter Bosz", assure Jean-Michel Aulas

Méthode Coué ? Maintien d'un climat de confiance pour ne pas fragiliser un peu plus son équipe ? Optimisme aveugle ? Dans une interview accordée au journal L'Équipe, mercredi 15 décembre, Jean-Michel Aulas veut croire au redressement de son Olympique Lyonnais, seulement 13e de Ligue 1 après 17 matches cette saison - un de moins que les autres, comme Marseille, après l'interruption du choc OL-OM le 21 novembre dernier.

Le président de 72 ans est persuadé que Lyon "va revenir sur le podium", et en plus que ce sera avec son entraîneur actuel, le Néerlandais Peter Bosz, en place depuis le début de la saison après quasiment deux saisons avec Rudi Garcia sur le banc. "Je peux me tromper, mais on travaille sur cette hypothèse-là", souligne "JMA", qui a "totalement confiance en Peter". "On doit s'en sortir avec lui (...) On ira au bout de nos idées avec lui".

En revanche, l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam, du Borussia Dortmund ou du Bayer Leverkusen ne "survivra pas très longtemps" à une 13e place, lance Aulas. "L'objectif n'est pas de terminer 13e, vous avez raison. Mais je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. On a une bonne équipe (...) J'ai la conviction qu'on va se redresser". Le président précise aussi que si Lyon peut recruter l'attaquant iranien Sardar Azmoun (Zénith Saint-Pétersbourg) pour satisfaire Bosz, "on le fera".

On va tout faire pour que Juninho reste proche de l'OL Jean-Michel Aulas

L'homme fort de l'OL depuis 1987 s'exprime par ailleurs sur le dossier Juninho, le directeur sportif brésilien qui devrait quitter ses fonctions durant la trêve hivernale. "J'en suis chagriné sur le plan humain. C'est quelqu'un de qualité. Peut-être que dans ce qui a été fait, le costume était un peu surdimensionné (...) Ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas pour cela que Juni n'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de très bien. Et on va tout faire pour qu'il reste proche de l'OL".