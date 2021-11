OL-OM : que peut-on attendre de la réunion de crise au ministère de l'Intérieur ?

Le choc de clôture de la 14e journée de Ligue 1 entre Lyon et Marseille n'aura donc duré que quatre minutes, dimanche 21 novembre. Le match a été interrompu provisoirement puis définitivement après que le Marseillais Dimitri Payet a été touché derrière la tête par une bouteille d'eau remplie lancée par "un supporter" lyonnais. Après ce nouvel incident, plusieurs réunions sont prévues dans les heures à venir, avec la volonté de mettre fin à cette escalade.

Depuis le début de saison, Montpellier, Nice, Lens, Marseille, Angers, Rennes et maintenant Lyon ont été le théâtre de violences. À la Ligue de football professionnel, une commission de discipline se réunit en urgence lundi 22 novembre pour prendre immédiatement des décisions à titre conservatoire : très probablement un huis clos partiel ou total du Groupama stadium. Le dossier sera ensuite mis en instruction.

Voilà pour le sportif. Sur le plan politique, le ministère de l'Intérieur s'empare de l'affaire. Une réunion de crise aura lieu mardi 23 novembre place Beauvau. Gérald Darmanin recevra Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, et Roxana Maracineanu, sa déléguée aux Sports, ainsi que les représentants de la LFP et de la Fédération française de football.

La question des ultras devient centrale

Que peut-on attendre de cette réunion ? Quelles nouvelles mesures peuvent être prises ? Cela peut se limiter à une "remontée de bretelles" des instances et des clubs, avec l'injonction d'appliquer et de durcir les sanctions existantes : interdictions de stades plus nombreuses, obligation d'équipement des infrastructures de filets de protection.

Plus largement, c'est la question des supporters, et précisément des ultras qui devient centrale. Au-delà des sanctions individuelles, le ministre de l'Intérieur peut tout à fait dissoudre des associations. Cela avait été le cas en 2008 et 2010 : Michèle Alliot-Marie et Brice Hortefeux avaient agi notamment au PSG. S'en était suivi un plan d'assainissement des tribunes, avec la disparition pure et simple des ultras au Parc des Princes.