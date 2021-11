Lyon-Marseille : "Ma décision a toujours été de ne pas reprendre", explique l'arbitre

Qui a demandé au speaker du Groupama Stadium d'annoncer la reprise imminente du match Lyon-Marseille, interrompu plus d'une heure plus tôt après un jet de projectile d'un "supporter" lyonnais sur le Marseillais Dimitri Payet dès la 5e minute ? Certainement pas l'arbitre du match, finalement interrompu définitivement après près de deux heures d'attente.

"On aurait aimé que ça se passe autrement, a expliqué Ruddy Buquet à Prime Video, le diffuseur du choc de clôture de la 14e journée de Ligue 1. Ma décision a toujours été de ne pas reprendre le match. Il y avait des considérations autres à prendre en compte. Pour des raisons sportives évidentes, j'ai décidé de ne pas reprendre la partie. Il y a le terrain et il y a l'extra-sportif, mais la décision, in fine, m'est revenue et je l'ai prise".

Après l'annonce de la reprise, les joueurs lyonnais sont revenus s'échauffer sur la pelouse de Décines-Charpieu. Mais les Marseillais, eux, ont fait demi-tour. Alors que le public quittait peu à peu le stade, le groupe de l'OL est finalement retourné aux vestiaires, avant que la décision qui devenait inéluctable ne tombe : pas de reprise. Reste à savoir s'il sera rejoué et quelles sanctions seront prises.