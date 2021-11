Lyon - Marseille : Roxana Maracineanu dénonce un acte "inadmissible"

"Ce qui s’est passé à Lyon est inadmissible." Roxana Maracineanu s'est montrée remontée dans un message sur Twitter ce dimanche 21 novembre. La ministre chargée des Sports n'a pas tardé à réagir après l'interruption de la rencontre entre Lyon et Marseille, entraînée par un jet de projectile d'un "supporter" lyonnais sur le Marseillais Dimitri Payet qui s'apprêtait à tirer un corner.

"Je pense d'abord au joueur agressé. Dimitri Payet a mon soutien total. Il faut des sanctions et une prise de conscience, générale, immédiate et radicale de tous les acteurs du football", a écrit Roxana Maracineanu dans un message tranchant posté sur Twitter. La ministre chargée des Sports de poursuivre : "On ne peut pas laisser des joueurs se faire agresser ainsi. De tels actes doivent entraîner a minima l’arrêt automatique des matchs".

En effet, il a fallu presque deux heures aux organisateurs pour délibérer de la poursuite du match ou non. Peu après l'incident, le speaker du stade avait annoncé la reprise du match. Les joueurs lyonnais sont revenus pour s'échauffer, mais pas les joueurs marseillais, encore sonnés. Ce n'est que plus tard, que l'arbitre a tranché. "Ma décision a toujours été de ne pas reprendre le match. Il y avait des considérations autres à prendre en compte", s'est-il défendu.

Du côté du club lyonnais, Jean-Michel Aulas fait partie de ceux qui voulaient que le match reprenne : "Comme l'auteur du geste a été incarcéré, on pense que le match pouvait reprendre sans problème", a-t-il déclaré, assurant que l'auteur était un "individu seul."