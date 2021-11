Lyon-Marseille : y a-t-il eu une faille dans la sécurité du Groupama Stadium ?

Le milieu de terrain de Marseille, Dimitri Payet, a reçu une bouteille d'eau sur la tête lors du match de football français de L1 entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, à Lyon, le 21 novembre 2021.

Dimanche 21 novembre, le match de Ligue 1 entre Lyon et Marseille n'aura duré que 4 minutes. L'attaquant de l'OM Dimitri Payet a reçu une bouteille d'eau en pleine tête alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner. Le match a été interrompu et il a fallu deux heures de confusion avant que finalement décision soit prise de ne pas reprendre la partie. Se pose alors à nouveau la question des contrôles de sécurité.

"Pétards, fumigènes ou bouteilles d'eau, on rentre ce qu'on veut ici", lâche un supporter ultra de l'Olympique Lyonnais. Certes il y a plusieurs fouilles à l'entrée du Groupama Stadium, mais elles sont trop légères, dénonce Jérôme dimanche soir au stade. "C'est quand même très très rapide. C'est-à-dire qu'ils vous palpent un peu le haut du corps et si vous avez des trucs sur le bas du corps vous rentrez ce que vous voulez".

L'autre faille de sécurité relevée, c'est l'absence de filets anti jets de projectiles, des structures que Rachid a déjà vues dans d'autres stades et qui auraient dû être là vu l'enjeu de ce match OL-OM. "Les filets où est-ce qu'ils sont ? On sait très bien que c'était un match avec de très gros enjeux. On savait très bien la haine qu'ont malheureusement certains supporters vis-à-vis de certains joueurs de Marseille notamment Payet. C'est dommage pour l'ensemble des supporters", dit-il.

Ce son côté, l'Olympique Lyonnais, propriétaire de son stade, estime être exemplaire en termes de sécurité. Le club dénonce un acte isolé d'un individu incontrôlable. Individu qui est toujours ce lundi matin en garde à vue.