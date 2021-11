Énième match de la honte lors de cette saison 2021-2022 de Ligue 1, dimanche 21 novembre : à peine quatre minutes de jeu entre Lyon et Marseille et le jeu a dû être arrêté, momentanément puis définitivement, après que le Marseillais Dimitri Payet a reçu une bouteille d'eau pleine sur l'arrière de la tête.

"Honnêtement il ne va pas très bien, il est très affecté, très choqué, confie le directeur de la communication de l’OM, Jacques Cardoze dans RTL Soir. Il l'était hier, est resté de longues minutes allongé sur un banc avec une poche de glace sur la tête. Je sais qu'aujourd'hui, pour lui, ça paraissait absolument évident, il est venu très tôt au club dire qu'il ne pourrait pas s'entraîner".

"Les joueurs en ont ras le bol de ces histoires-là, poursuit l'homme de 52 ans. Il ne va pas bien parce qu'il sent bien que le football est malade. Il est affecté personnellement, psychologiquement, et parce qu'il a envie de produire du jeu (...) Mais malheureusement ça n'a pas été le cas, encore une fois parce qu'il y a eu cet incident".

Il en va effectivement de la survie du produit Ligue 1 Jacques Cardoze

Jacques Cardoze salue par ailleurs la réunion de crise qui aura lieu mardi 23 novembre au ministère de l'Intérieur. "Cette initiative est très bonne. On a besoin de se poser, de sortir des histoires singulières. C'est un problème d'ordre général et on voit bien que plusieurs stades peuvent être touchés (...) On a évidemment besoin de s'interroger et de se poser les bonnes questions autour de différents thèmes, par exemple les sanctions individuelles (...) Il en va effectivement de la survie du produit Ligue 1".