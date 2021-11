OL-OM : arrêter un match au moindre incident, "c'est la solution" pour le député Sacha Houlié

Dimitri Payet touché par une bouteille d'eau à la tête. L'affiche de la 14e journée de Ligue 1 entre Lyon et Marseille s'est arrêtée après moins de cinq minutes de jeu, dimanche 21 novembre. A-t-on assisté à l'incident de trop, celui qui va enfin faire bouger les lignes ?

Le député La République En Marche de la Vienne Sacha Houlié estime que, "d'abord, la bonne décision a été prise par l'arbitre, celle de ne pas reprendre le match. C'était une décision différente qui avait été prise il y a quelques mois à Nice, avec un simulacre de reprise et avec un match qui a été donné à rejouer. Ça veut dire qu'on en a tiré les leçons".

"Ensuite, il aurait fallu mieux préparer ce match, poursuit le spécialiste des questions de hooliganisme, auteur d'un rapport sur le sujet. Comme à Nice, il n'y avait pas de filets de protection. Comme à Nice, les autorités, le club qui reçoit et la préfecture, ont laissé des conditions qui ont pu entraîner ce genre de débordements. En revanche, pas comme à Nice, on a pu interpeller très rapidement l'auteur et il sera traduit devant les tribunaux".

Dissoudre les associations d'ultras ? Absolument pas Sacha Houlié

Que chaque personne dans un stade sache qu'au moindre incident la rencontre peut être annulée, c'est peut-être ça la solution ? "C'est la solution, et en plus ça a l'avantage très clair de n'avoir besoin d'aucune modification de la législation ni de la réglementation. C'est possible en l'état. C'est ce qui aurait dû être fait à Nice, c'est ce qui a été fait hier soir", en dépit de la longue attente qui a précédé l'arrêt définitif.

Faut-il, enfin, dissoudre les associations d'ultras ? "Absolument pas, estime l'homme de 33 ans. Ce qui a permis de faire progresser la situation dans les stades, c'est d'abord la création de l'instance nationale du supporterisme. D'ailleurs, elle n'a pas été réunie depuis deux mois, et depuis deux mois on constate tous ces débordements. Ensuite, la personne qui a été interpellée hier ne faisait pas partie d'un groupe de supporters, selon les premières informations".